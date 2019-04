Försvarsjätten krossar förväntningarna – rusar i förhandeln

Lockheed Martin redovisar ett resultat per aktie på 5,99 dollar, klart högre än snittprognosen 4,34 dollar i Bloombergs analytikersammanställning. Även de totala intäkterna på 14,3 miljarder dollar var högre än väntat. Konsensusprognosen låg på knappt 12,6 miljarder dollar.

Både vad gäller resultatet och intäkterna redovisar Lockheed Martin bättre siffror än de mest optimistiska estimaten i Bloombergs sammanställning.

Försvarskoncernen höjer nu också prognoserna för helåret. Resultatet väntas landa på mellan 20,05 och 30,35 dollar per aktie, upp från den tidigare prognosen om 19,15-19,45 dollar per aktie. Analytikernas snittprognos ligger på 19,6 dollar per aktie enligt Bloomberg.