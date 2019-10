Första kvartalsvinsten för Beyond Meat – aktien backar

Anledningen till kursfallet tros vara att investerare förbereder sig för den väntade storförsäljningen av aktier under tisdagen när företagets tidigare investerare för första gången får lov att sälja.

Beyond Meat ökade försäljningen under det tredje kvartalet med mer än 250 procent till 92 miljoner dollar, vilket överträffade analytikernas förväntningar. Företaget bedömer nu att de kommer se intäkter på mellan 256 miljoner och 275 miljoner dollar under helåret, mot prognosen från juli då de spådde intäkter på 240 miljoner dollar.

Bland företagets nya kunder finns bland andra restaurangkedjorna Denny’s och Dunkin’ Donuts.

Aktien var som mest ner 14 procent i efterhandeln. Sedan börsnoteringen i maj 2019 har dock aktien stigit 320 procent.