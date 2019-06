Forskningsbolaget rusar i börsdebuten

"I och med att vi har möjlighet att gå in direkt i fas II och därmed räknar med att vi ska kunna få ett kassaflöde ganska snabbt, om nu utvecklingen håller, har vi ett ganska begränsat kapitalbehov", sade Selectimmune Pharmas vd Fredrik Herslow under en aktiekväll den 8 april i år.

Totalt består Selectimmune Pharmas forskningsportfölj av fem läkemedelskandidater. I den första gruppen finns två läkemedelskandidater för behandling av akut och kronisk cystit, en form av urinvägsinfektion. Dels rör det sig om en så kallad IL1-beta receptor antagonist som ska hämma överdriven inflammation samt en så kallad NK1R antagonist som ska hämma smärta och nervaktivering. Båda dessa projekt väntas under 2019 gå in i fas 2-studier.

Medan projekten i grupp ett omfattar redan beprövade läkemedel, ett som har godkännande för behandling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit) och ett som är godkänt vid behandling av illamående och kräkningar orsakade av cellgifter (cytostatika), är projekten i grupp två och tre "unika" och väntas ha en "funktionalitet som på allvar utmanar antibiotika". För de redan beprövade substanserna har Selectimmune Pharma möjlighet att gå direkt in i fas 2-studier med tanke på att säkerhetsstudier redan har genomförts. Några ytterligare toxicitetsstudier och doseskaleringsstudier i fas 1 behöver därmed inte genomföras.

Forskningen som Selectimmune Pharma bedriver delar bolaget in i tre undergrupper, där den första gruppen som kommit längst i forskningen avser inflammation och smärta vid infektioner. I grupp två finns bakteriella molekyler som skyddar mot skadlig inflammation och den tredje gruppen berör svåra njurinfektioner med risk för blodförgiftning (sepsis). I den tredje gruppen kommer genetiska studier i stora patientpopulationer också att ge möjligheter till att utveckla biomarkörer för identifiering av patienter som har klinisk nytta av behandlingen, en form av diagnos kallad companion diagnostics.

Selectimmune Pharmas huvudägare och styrelseordförande Catharina Svanborg avböjde att medverka i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför bolagets listning. "Det är så mycket mediauppmärksamhet och vi tycker att det blir för mycket just nu", sade Catharina Svanborg.

Selectimmune Pharma hämtade under mars 2019 dessutom in 10 miljoner kronor till en värdering om 70 miljoner kronor efter den riktade emissionen.

Under 2017 omsatte Infektionsmarknaden 65 miljarder dollar och väntas nå 99 miljarder dollar under 2022. Marknaden för urinvägsinfektion, som läkemedelskandidaterna i grupp 1 avser behandla, väntas under 2024 omsätta 10 miljarder dollar. Uppgifterna baserar Selectimmune Pharma på Abnewswire, bbcresearch och Marketwatch.