Uppåt på Wall Street efter jobbrapport – Dow Jones över 29.000 punkter

Nöjesparksoperatören Six Flags rasade däremot närmare 18 procent i öppningen efter att ha levererat en varning för fjärde kvartalets intäkter. Bolagets parker i Kina har stött på problem och utvecklas inte som väntat.

Köttersättningsbolaget Beyond Meat har börjat 2020 i återhämtningens tecken efter att ha handlats ner rejält under året. Hittills i år är aktien upp med drygt 20 procent och stiger i fredagsöppningen med cirka 4 procent. Häromdagen meddelade McDonald's att man förlänger och utökar testet med Beyond Meats produkter i Kanada.