Försiktigt uppåt i new York efter svag start på handelsdagen

Juvelerarbolaget Tiffany & Co har vänt en tidigare nedgång till uppgång och stiger nu 3,2 procent. Rapporten för det andra kvartalet innehöll ett resultat som slog förväntningarna medan försäljningen kom in något lägre än väntat.

Oljepriset stiger under eftermiddagen. USA:s energidepartement visade större nedgång i oljelager än väntat. Den amerikanska WTI-oljan handlas upp 0,5 procent till 55,9 dollar per fat och har därmed kommit ned något från toppnivåerna under eftermiddagen.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjunker 1 punkt till 1,47 procent.