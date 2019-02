Försiktig öppning väntas på New York-börserna

Runt klockan 15 låg terminerna för såväl Dow Jones industriindex, som det bredare S&P 500 och teknikorienterade Nasdaq 100 strax under oförändrad nivå, jämfört med fredagens stängning.

I fredags utvecklades börserna i New York blandat med lätt plus för Dow Jones industriindex och S&P 500. En starkare jobbrapport än väntat före öppning bidrog till initiala uppgångar medan indextunga Amazon drog åt andra hållet under kvällen efter den prognosbesvikelse som lämnades i samband med torsdagskvällens rapport. Amazon-aktien fortsatte ned i måndagens förhandel.