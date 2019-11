Försiktig börsinledning väntas med dragning uppåt

Vid 8.30-tiden indikerade handeln hos IG-Markets en försiktig öppning för OMXS30 med en uppgång på 0,2 procent. Terminerna på de ledande europeiska börserna pekade vid samma tidpunkt på en liknande öppning.

Marknaderna riktar på måndagen blickarna mot ett anförande som Donald Trump ska hålla vid Economic Club of New York, klockan 18 svensk tid. Frågan är i huvudsak i vilken mån han kommer att beröra de pågående handelsförhandlingarna med Kina. På handelstemat rapporterar New York Times att Donald Trump denna vecka väntas meddela att han skjuter på beslutet att eventuellt införa biltullar mot EU i sex månader.

På hemmaplan visade statistik från Arbetsförmedlingen att takten i arbetslöshetsökningen ökar för fjärde månaden i rad, samtidigt som långtidsarbetslösheten ökar för första gången på 16 månader.

Dollarn har stärkts lite mot yenen men tappat något mot euron. Oljan och basmetallerna har återtagit delar av måndagens nedgång under den tidiga morgonen.