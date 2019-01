Försämrat budgetsaldo i EMU under det tredje kvartalet

Under tredje kvartalet 2017 uppgick budgetsaldot till -0,7 procent i euroområdet och -0,8 procent i hela EU.

Den genomsnittliga statsskulden i euroområdet sjönk till 86,1 procent av BNP i slutet av det tredje kvartalet, jämfört med 86,3 procent vid slutet av föregående kvartal. Under tredje kvartalet 2017 uppgick den till 88,2 procent.

För hela EU sjönk den genomsnittliga statsskulden till 80,8 procent under tredje kvartalet jämfört med 81,0 procent under kvartalet före. Under tredje kvartalet 2017 uppgick den till 82,5 procent.

De högsta statsskulderna i förhållande till BNP tredje kvartalet uppmättes i Grekland (182,2 procent) och Italien (133,0). Lägst statsskuld uppmättes i Estland (8,0) och Luxemburg (21,7).