Försäljningslyft för Hexatronic – marginell påverkan från covid-19

Fiberkabelbolaget Hexatronic meddelade på tisdagskvällen att bolagets nettoomsättning preliminärt uppgick till 630 miljoner kronor under det första kvartalet. Det kan jämföras med 437 Mkr under samma period året före och 600 Mkr under det fjärde kvartalet 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.