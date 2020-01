Försäljning av värmepumpar viker i Sverige

”För frånluftsvärmepumpar (den andra av tre underkategorier) har vi sett en stadig minskning sedan hösten 2017. Denna trend har hållit i sig under hela 2019 med en minskning under fjärde kvartalet på 8 procent jämfört med föregående år”, uppges det.

Under fjärde kvartalet minskade försäljningen av luft-vattenvärmepumpar, den första av tre underkategorier, med 6 procent mätt i antal.

Försäljningen av vätska- vattenvärmepumpar, den tredje underkategorin, minskade med 1 procent under sista kvartalet. Sammantaget för helåret var försäljningen för denna produktgrupp upp med 5 procent.

”2019 har på årsbasis varit ett bra år, i nivå eller något högre än 2018. Trenden med sjunkande antal leveranser av frånluftsvärmepumpar har dock fortsatt vilket är en naturlig konsekvens av det minskade småhusbyggandet”, säger Per Jonasson som är vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

”Den dämpade försäljningen under sista kvartalet har sannolikt även påverkats av det osedvanligt varma vädret. Då utbytesmarknaden på villasidan nu tydligt kommit igång förväntar vi oss stabil försäljning även under 2020. Marknaden för större fastigheter har haft en positiv trend de senaste åren. Det finns inget som talar för att den ska brytas”, fortsätter Per Jonasson.

Värmeteknikföretaget Nibe släpper sin delårsrapport för det fjärde kvartalet den 13 februari.