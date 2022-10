Försäkringskassan betalar ut 1,6 miljarder kronor för mycket

• Att den brittiska regeringen backade från vissa delar i sin så kallade ”mini”-budget och fallande långa räntor gav bränsle åt New York-börsen vars breda S&P 500 steg 2,6 procent, vilken motsvarar en uppgång med 0,5 procent efter Stockholmsbörsens stängning. Europeiska börsterminer pekar på en fortsatt uppgång på tisdagen. Strax före klockan åtta stiger Eurostoxx50-terminen 1,4 procent medan Frankfurts Dax-termin ökar 1,5 procent. Handeln på IG Markets indikerar en uppgång med drygt 1 procent på Stockholmsbörsen. Den amerikanska tioåringen föll brant under tisdagen och ligger för närvarande på 3,62 procent. En dollar kostar samtidigt 11,0 kronor.

• Vinterturismbolaget Skistar har presenterat siffror för det fjärde kvartalet, perioden juni till augusti, i bolagets brutna räkenskapsår. Omsättningen ökade med 22 procent men bolaget rapporterade en stor förlust. Inför vintersäsongen ligger bokningsläget på plus 7 procent jämfört med inför vintersäsongen 2019/2020 som enligt bolaget är den senaste jämförbara vintersäsongen innan pandemin. Siffran tyder dock på en inbromsning i bokningarna jämfört med föregående år. Styrelsen föreslår att utdelningen för det senaste räkenskapsåret höjs till 3 kronor per aktie från 1,50 kronor per aktie föregående år.

• Byggbolaget Skanska har tagit en order avseende byggnation av en mellanstadieskola i North Carolina i USA. Kontraktet är värt 78 miljoner dollar, motsvarande cirka 770 Mkr, enligt bolaget och ordern inkluderas i orderingången för USA under det tredje kvartalet i år.

• Magasinstjänsten Readly har tecknat ett samarbetsavtal med Disney om att erbjuda över 80 engelskspråkiga Disney-tidningar på sin plattform.