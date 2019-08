Förlustkvartal för oljebolaget

Nettoförlusten orsakades i huvudsak av högre kostnader för sålda varor, till följd av ökade utvinningskostnader och stigande administrativa utgifter, uppger bolaget.

Intäkterna uppgick till 15,1 miljoner dollar (15,3). Intäktsnedgången förklaras bland annat av lägre genomsnittligt försäljningspris.

Oljeproduktionen uppgick under det andra kvartalet till i genomsnitt 28.295 fat per dag. Juli månads produktionstakt vid Atrush-fältet ökade dock till motsvarade 33.900 fat per dag.

Bolaget upprepar sin guidning för 2019 om en genomsnittlig daglig produktion på 30.000-35.000 fat.