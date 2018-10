Starkt avslut på börsen – Fingerprint och JM bland stjärnorna

JM stack iväg under eftermiddagen efter att norska bostadsbyggaren Obos flaggat upp för ett innehav om 10,7 procent av kapitalet i den svenska bostadsutvecklaren. Obos hade en post om över 5 procent i JM under förra året men sålde under augusti 2017 av detta innehav. JM steg 4,7 procent.

Bland rapportbolagen vände SCA ner och stängde på minus 2,1 procent trots att skogsbolaget redovisade ökad vinst, försäljning och marginal i det tredje kvartalet.