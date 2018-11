Röd stängning med råvaruaktier i botten

Stockholmsbörsens OMXS30 backade 0,4 procent i fredagshandeln medan breda OMXSPI föll 0,5 procent och därmed stängde ned knappt 1,4 procent för veckan.

Energisektorn var dagens tydliga förlorare efter att oljepriserna fortsatt ned i torsdagshandeln. Nordsjöoljan Brent var ned 1,1 procent till 70,13 dollar per fat vid Stockholmsbörsens stängning efter att tillfälligt ha handlats under 70 dollar per fat för första gången sedan april.

Den amerikanska WTI-oljan gled tillfälligt under 60 dollar per fat och var ned 0,8 procent på 60,25 dollar per fat vid Stockholmsbörsens stängning.

Lundin Petroleum tappade 2,5 procent till 264 kronor och har därmed handlats ned 15,9 procent på en dryg månad.