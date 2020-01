Flygaktier faller efter höjt oljepris – Lufthansa backar 7 procent

De europeiska börserna är under hård press på fredagen efter den amerikanska attacken mot iranske generalen Qassem Soleimani, som bidragit till stor oro i Mellanöstern. Till följd av oron har även oljepriset stigit kraftigt. Under fredagen har priset på Brentolja stigit knappt 4 procent till 68,70 dollar per fat, medan priset för WTI-oljan stigit lika mycket till 63,40 dollar per fat.

Det högre oljepriset har också slagit mot europeiska flygbolag, som lär få räkna med högre bränslepriser den kommande tiden.