Flera storbolag trotsar nedgångarna – H&M vänder till plus

H&M inledde onsdagen på minus efter att Goldman Sachs sänkt klädkedjans riktkurs men har vänt till plus 0,6 procent efter drygt en timmes handel.

Teknikhandelsbolaget Ahlsell som är under uppköp av storägaren CVC Fonder stiger 0,6 procent till 52,40 kronor. CVC Fonder lämnade ett bud om 55 kronor per aktie den 11 december.

Avfuktningsbolagets Munters som Nordic Capital togs till börsen under 2017 stiger 0,2 procent. Aktien gick svagt under 2018 och backade nästan 40 procent. Di lyfte under december fram bolaget som ett potentiellt uppköpsobjekt.