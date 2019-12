Bopriserna svajar - men uppåt i Stockholm

”Vi hade rekordförsäljning under oktober. Det var lite färre affärer i november. Jag tror att det var en andningspaus efter oktober, och vi kliver in närmare jultider. Det är fortsatt mycket kunder på visningar och jag är rätt övertygad om att vi kommer att se en hög aktivitet igen när vi kommer in i januari”, säger Liza Nyberg, vd för Svensk Fastighetsförmedling.

Enligt Erik Holmberg är det anmärkningsvärda med marknaden nu att försäljningarna fortsätter att ligga på så höga nivåer trots att utbudet har minskat jämfört med i våras.