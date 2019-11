First North-noterade läkemedelsbolag går samman

På förhand har aktieägare i Klaria som representerar över 37 procent av aktierna och rösterna i Klaria och aktieägare som representerar mer än 47 procent av aktierna och rösterna i Karessa sig eller lämnat sin avsikt att rösta för fusionen på respektive kommande extra bolagsstämma.

Transaktionen kommer gå till så att nya aktier i Klaria kommer att emitteras till Karessas aktieägare med relationen 0,6032:1, det vill säga en aktie i Karessa berättigar innehavaren att erhålla 0,6032 nya aktier i Klaria.

Baserat på den volymviktade genomsnittskursen under de senaste sextio handelsdagarna för Klarias aktie värderar erbjudandet Karessa till cirka 4,47 kronor per aktie, vilket inte innebär någon rabatt eller premie jämfört med Karessas volymviktade genomsnittskurs under de senaste sextio handelsdagarna men en rabatt om cirka 25 procent jämfört med slutkursen den 4 november 2019 om 5,95 kronor.