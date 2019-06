First North-bolag rusar över 60 procent

Avtalet avser försäljning, distribution och installation av Enersizes helhetserbjudande av effektiviserings- och övervakningsmjukvaror för industriella tryckluftssystem.

Samarbetsavtalet sträcker sig till och med 2020 och kan därefter förlängas i avtalsperioder om två år åt gången.

Enersize målsättning är att avtalet efter hand ska kunna generera 50-150 nya kundkontrakt per år i Sverige omfattandes ett värde per kontrakt på i genomsnitt 100.000 kronor per treårsperiod.