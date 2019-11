Finskt näringsliv: Strejken förstör vårt rykte

Postkonflikten i Finland är inne på sin tredje vecka. Post- och logistikunionen PAU utvidgande under måndagen strejken som nu berör 10.000 postanställda. Under måndagen startade dessutom en rad sympatistrejker. En av dessa var Finlands Sjömans-Union, vilket tvingade Viking Line att ställa in flera färjeavgångar.

En dyr affär för Viking Line visade det sig, som fått bolagets vd Jan Hanses att att överväga omflaggning av färjorna.

”Vi vill inte att våra kunder ska drabbas av något liknade i framtiden så det kan vara värt att titta på”, säger Jan Hanses i en intervju med Ålands radio, som också säger att strejken är samhällsfarlig då den angriper utrikestrafik.

Hanes manar nu regeringen till att agera.