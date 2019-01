Finansprofil raderar Twitterkonto på grund av ”misstänkta aktiviteter”

Obligationshandlaren, som grundat fondbolaget Doubleline Capital med cirka 121 miljarder dollar under förvaltning, har gjort sig känd för sin frispråkighet. Han har ofta använt sig av just Twitter för att uttrycka sina åsikter - i december beskrev han exempelvis Deutsche Bank som en "sjuk hundvalp".

I twittermeddelandet, som lades ut tidigt på måndagsmorgonen USA-tid, skriver Gundlach: ”With great regret, I will be deleting this account due to suspicious activity.”

På en fråga från en av sina följare om han ansver att sätta upp ett nytt, följbart, kotor svarade Gundlach kortfattat ”nej”. Den tweeten är sedan dess borttagen, rapporterar Bloomberg.