Finansbloggare fällda för marknadsmanipulation – döms till böter

Domen blir villkorlig, delvis med hänvisning till att de dömda bara var 18 år gamla vid tidpunkten för brotten för cirka fyra år sedan. Böterna blir därför lindriga, 70 dagsböter om 50 kronor.

Brottet var ett klassiskt ”pump and dump”-scenario, fast i digital tappning där bloggarna använde sig av kända finansforum i sociala medier för att sprida vilseledande information om olika bolag. Framför allt siktade duon in sig på mindre bolag med aktier som var noterade på First North och dåvarande Aktietorget.

De dömda männen har erkänt att de skrivit respektive publicerat egenförfattade analyser, men förnekar att de varit ute efter att vilseleda marknaden för att själva kunna tjäna pengar på det. Åklagaren har emellertid kunnat bevisa ett tydligt mönster, där de dömda köpt in sig i en aktie, skrivit och spridit sina så kallade analyser, varpå de sedan helt synkroniserat sålt sina innehav när kurserna stigit.