Financial Times: Rekordhög uppköpsaktivitet i Kina hittills i år

Fusions- och bolagsuppköpstakten har trappats upp avsevärt i Kina under den inledande delen av 2021, där affärer värda motsvarande 77,5 miljarder dollar gjorts under de första två månaderna. Det är en tre gånger så hög siffra som 2020, enligt Financial Times, som hänvisar till data från Refinitiv.