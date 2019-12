Kommun dras till domstol för att ha låtit EQT-bolag bygga fibernät

I anmälan påpekas det vidare att även Storfors och Kristinehamn har gjort liknande miljonavtal med IP Only.

Anmälaren har även en rad invändningar mot företagets lämplighet med hänvisning till bland annat skattemål och ärenden i Allmänna reklamationsnämnden.

När Di skrev om IP Only så sent som den 21 novmber uppgav Allmänna reklamationsnämndens pressavdelning att de hade fått in 325 anmälningar mot bolaget i år.