Ferronordic vill bli expandera med Volvo i Tyskland

Under 2016-2018 genererade den aktuella verksamheten en omsättning om cirka 1,3 miljarder kronor, vilket kan jämföras med Ferronordics omsättning under de tolv månader som föregick 30 juni 2019 om cirka 3,6 miljarder kronor, heter det.

Under uppstartsfasen förväntas den nya verksamheten ha negativ inverkan på koncernens resultat och kassaflöde. Under 2020 förväntas den nya verksamheten ha en negativ inverkan på koncernens rörelseresultat och resultat om cirka 40 respektive 50 miljoner kronor, inklusive engångskostnader. Negativ inverkan på det operativa kassaflödet under 2020 förväntas uppgå till cirka 40 miljoner kronor. Resultat och operativt kassaflöde från den nya verksamheten förväntas övergå till att bli positivt mot slutet av 2021.

Transaktionen skulle vara ett inkråmsförvärv där Ferronordic förvärvar till verksamheten hänförliga tillgångar, främst lastbilar och reservdelar i varulager, demo-lastbilar, och kundfordringar, till en köpeskilling om cirka 190 miljoner kronor. Därtill skulle Ferronordic förvärva fast egendom vid tre av anläggningarna till en köpeskilling om cirka 60 miljoner kronor.

Transaktionen skulle finansieras genom en fyraårig kreditfacilitet från Nordea Bank om cirka 320 miljoner kronor.