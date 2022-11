Fem saker du ska ha koll på innan börsen öppnar

Innehåll från Mynt Annons

För två år sedan lanserade Mynt smarta företagskort med automatisk bokföring. Under 2022 har bolaget sett en mycket stark tillväxt och har hittills i år ökat antalet transaktioner på sin plattform med 400 procent.

– Genom att använda vår lösning får kunderna koll på sina utgifter och slipper strul med kvitton. Man sparar både tid och pengar, säger Baltsar Sahlin, vd och medgrundare av Mynt.

Mynts tjänst är kostnadsfri och innefattar ett SaaS-verktyg för administration och analys, en mobilapp för användaren och fysiska eller virtuella företagskort. När en medarbetare har betalat med sitt personliga kort, som även kan ha en individuell köpgräns, skickas kvittot automatiskt till bokföringssystemet.

– Man kan i realtid se hur mycket pengar som går åt till exempelvis resor och luncher. Det betyder att man får bra koll på hur mycket man spenderar varje månad – vilket är särskilt viktigt i besparingstider. Kunden har också möjlighet att spendera först och betala efter månadens slut, utan extra kostnad.

Utfärdar egna kort

En milstolpe för Mynt var när bolaget blev godkänt som e-Pengainstitut förra året, vilket innebär att de står under tillsyn av Finansinspektionen. Det i kombination med att deras mjukvara har blivit ännu vassare menar Baltsar Sahlin är anledningen till att bolaget visar starka tillväxtsiffror i år. Under våren tog bolaget in 151 miljoner kronor i en nyemission.

– Nyemissionen var en första pusselbit i att expandera vidare. För två år sedan var vi 3 personer i bolaget och nu närmar vi oss 50.

Tack vare sitt nya tillstånd kan Mynt, likt de stora bankerna, utfärda sina kort själva vilket stärker erbjudandet ytterligare.

– Eftersom vi har en direktrelation med Visa och inte involverar en tredje part kan vi erbjuda en förmånligare produkt till kunderna.

Expanderar med partners

Tidigare i år inledde Mynt ett samarbete med företagsplattformen Fortnox som kommer att mynna ut i lanseringen av Fortnox Kort under början av 2023.

– Vårt erbjudande med smarta företagskort mot slutkund är väldigt starkt, men det finns också en mycket stor potential i vår möjlighet att erbjuda en helhetslösning för kort till företagsplattformar och ERP:s. Det är en expansion som vi redan påbörjat, säger Baltsar Sahlin.

