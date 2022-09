Fem saker du ska ha koll på innan börsen öppnar

• STORMVARNING. Industri- och handelsbolaget Duroc har vinstvarnat för det tredje kvartalet. Rörelseresultatet under juli och augusti är ”tydligt negativt” samtidigt som omsättningen är närmare 20 procent lägre än den budgeterade, uppger det Peter Gyllenhammar-kontrollerade bolaget. Duroc uppger att det första kvartalets inledande månader, i det brutna räkenskapsåret, har präglats av extraordinära händelser som närmast kan beskrivas som en ”perfekt storm”.

• STUDIEBESVIKELSE. Forskningsbolaget Vicore Pharma har på torsdagen meddelat att vare sig det primära eller sekundära effektmålet i Attract-3 studien på sjukhusinlagda patienter med covid-19 uppnåddes. Det primära effektmålet rörde en minskning av dödlighet vid dag 60 och de sekundära effektmåtten var relaterade till sjukdomsprogression och utskrivning. Vicore Pharma uppger att fortsatt klinisk utveckling av C21 mot covid-19 kommer att avslutas.

• DUBBELSMÄLL. Wall Street-banken Goldman Sachs sänker riktkursen för SBB till 10 kronor från tidigare 13 och upprepar sälj. JP Morgan mer än halverar riktkursen för SBB till 17 kronor från 35 kronor och upprepar neutral.

• KOSTSAM EMISSION. Solenergibolaget Azelio ska göra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor, meddelade bolaget efter börsstängning på torsdagen. Men prislappen blir hög för den kurskraschade småspararfavoriten. Cirka 50 av de 300 miljonerna som tas in förväntas försvinna i emissionskostnader. Bolagets största ägare, den tidigare hedgefondförvaltaren Kent Janér, har åtagit sig att teckna för cirka 25,6 Mkr.