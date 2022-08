Fem saker du ska ha koll på innan börsen öppnar

• Sveriges BNP ökade i betydligt svagare takt än väntat under andra kvartalet, visar siffror från SCB på måndagsmorgonen. Ökningen var då 0,9 procent sekventiellt och 3,8 procent i årstakt. Det var klart lägre än de 1,4 procent som SCB:s BNP-indikator från slutet av juli visade på. Väntat enligt Infronts analytikerenkät var att BNP skulle ökat med 1,4 procent jämfört med första kvartalet och med 4,2 procent jämfört med samma period i fjol.

• Vindkraftutvecklaren OX2 har på måndagsmorgonen presenterat sin första affär med de svenska havsbaserade projekten i Halland, Skåne och Östersjön. Köpare är Ikeasfärens investmentbolag Ingka Investments. Ingka har ingått avtal om att köpa 49 procent av OX2-projekten i Galatea-Galene utanför Halland, Triton utanför Skåne och Aurora mellan Gotland och Öland. Den första betalningen är på 610 miljoner kronor och väntas påverka OX2:s rörelseresultat med 584 Mkr.

• Medicinteknikbolaget Raysearch redovisade en högre orderingång under det andra kvartalet, 212,5 miljoner kronor vilket var en ökning från 189,8 Mkr under jämförelsekvartalet. Nettoomsättningen kom in på 160,2 Mkr vilket var en ökning från 154,6 Mkr under det andra kvartalet 2021. Rörelseresultatet summerades till minus 19,5 Mkr vilket kan jämföras med minus 22,5 Mkr under samma period 2021.

• Nedgraderingarna fortsätter för H&M. Danske Bank sänker sin rekommendation för modejätten från köp till behåll och justerar ner riktkursen från 160 kronor till 123 kronor. Pareto Securities sänker på morgonen också Studentbostäder från köp till behåll och kapar riktkursen från 13 till 6 kronor.

• De anställda vid Essitys toalettpappersfabrik i Nya Zeeland strejkar för att få igenom högre löner, och bolaget har svarat med lockout. Fabriken har cirka 200 anställda och står för en betydande del av landets toalettpapperproduktion.

”Bedömningen är att fackets löneanspråk är så omfattande att det på sikt riskerar lokala arbetstillfällen. Våra anställda i Kawerau tjänar i dagsläget nästan dubbelt så mycket som medianlönen för fabriksanställda på Nya Zeeland”, uppgav Essitys presschef Per Lorentz till Di på söndagen om Essitys syn.