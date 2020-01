Fem saker du ska ha koll på innan börsen öppnar

• Byggbolaget och bostadsutvecklaren JM rapporterade ett rörelseresultat på 559 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019. Det var över analytikernas prognos på 515 Mkr enligt Bloombergs sammanställning av fem analytikers prognoser. JM ser en fortsatt förbättring av efterfrågan för bolagets bostäder från kunder i Stockholm.

• Kylskåpstillverkaren Dometic bommar rejält i sista kvartalet och rapporterar ett justerat rörelseresultat om 298 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, att jämföra med analytikernas prognos på 366 Mkr.

• Lundin Petroleum rapporterar bättre än väntat och höjer utdelningen rejält. Ebitda-resultatet kom in på 695,5 miljoner dollar under det fjärde kvartalet 2019. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 653 miljoner dollar enligt Infront Datas sammanställning av tio analytikers prognoser. Utdelningen föreslås bli 1,8 dollar per aktie, upp från 1,48 dollar 2018.