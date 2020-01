Fem saker du ska ha koll på innan börsen öppnar

• Stålbolaget SSAB redovisade ett sämre resultat än väntat under det fjärde kvartalet 2019 medan utdelningen föreslås till oförändrade 1,5 kronor per aktie. Bolaget lämnade dock relativt optimistiska utsikter där bland annat efterfrågan i Europa förväntas öka från en relativt låg nivå och bolaget spår även ökade volymer.

• Storbanken Swedbank redovisade ett rörelseresultat på 5.401 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019 vilket var över analytikernas prognos på 5.279 Mkr enligt Infront Datas sammanställning. Utdelningen föreslås till 8,8 kronor där förväntningarna låg vid 8,48 kronor. Året före delade Swedbank ut 14,2 kronor per aktie.

• Byggvarukedjan Byggmax redovisade en bruttomarginal på 33,3 procent under det fjärde kvartalet 2019 vilket var en ökning från 31,3 procent under samma kvartal 2018. Byggmax styrelse föreslår även en utdelning på 1,16 kronor per aktie. Året före lämnade bolaget inte någon utdelning.

• Enligt officiella siffror från Kina har nu 106 personer dött av det nya coronovirusutbrottet i landet medan antalet bekräftat smittade uppgår till 4.559 personer, vilket Di tidigare rapporterat om.