Fem saker att hålla koll på innan börsen öppnar

• SEB har höjt sin rekommendation för modejätten H&M till köp från tidigare behåll. Riktkursen höjs i sin tur från 180 kronor till 225 kronor per aktie. Analysen publicerades efter börsens stängning på måndagen och lär därmed göra avtryck i kursen på tisdagen.

• Europabörserna föll rejält under de sista handelstimmarna på måndagen. New York-börsen höll sig däremot relativt oförändrad efter Stockholmsbörsens stängning och terminerna under tisdagsmorgonen pekar åt en positiv öppning i Europa.