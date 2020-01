Fem saker att ha koll på innan börsen öppnar

•Stockholmsbörsen ser ut att inleda torsdagens handel på plus. Förhandeln i Stockholm hos IG indikerade en öppning uppåt på 0,6 procent för Stockholmsbörsens OMXS30-index. Även USA-terminerna noterades på plus under morgonen svensk tid.

• Överraskande stora amerikanska råoljelager och Donald Trumps besked att ”Iran ser ut att backa” i den hotande konflikten länderna emellan fick oljepriserna att backa brant på onsdagen. Som mest backade den nordamerikanska WTI-oljan 5,3 procent till 59,4 procent per fat medan nordsjöoljan Brent som mest var ned 4,3 procent till 66,1 dollar fatet och resan utför har fortsatt. I skrivande stund är Brentoljan ned 0,7 procent och kostar 65,4 dollar fatet, medan WTI är ned 0,6 procent och kostar 59,6 dollar fatet.