Fem saker att ha koll på innan börsen öppnar

• Efter börsstängning på måndagen vinstvarnade aluminiumbolaget Profilgruppen. Lägre rörelseresultat väntar till följd av lägre leverensvolymer och högre kostnader, stod att läsa i bolagets pressmeddelande. Bolagets vd vill dock inte säga hur mycket högre kostnaderna är.

• Budstriden om Semcon ser ut att utebli. Efter att bolagsgruppen Ratos trumfat konsultbolaget Etteplans bud med 8 kronor per aktie under måndagen väntade sig många en upptrappning. Aktien handlades upp över Ratos bud på 157 kronor och stängde på 157,8 kronor. Etteplan meddelade dock under kvällen att de inte tänker inkomma med något nytt bud.

• Storskogen håller kapitalmarknadsdag och presenterar i samband med det justerade strategiska prioriteringar i den nuvarande utmanande miljön, enligt det förvärvsglada bolaget. Bland annat handlar det om ”kalibrerad förvärvstakt” för att, som det heter, ”säkerställa tillräckligt manöverutrymme givet osäkerheten kring marknadens utveckling”. Aktien var upp 2,2 procent på måndagen, men är ned 84 procent sedan årsskiftet.

• Ericsson presenterade i går sina planer för jätteförvärvet Vonage under en telefonkonferens. Bolaget ingår numera i Ericssons affärsområde ”Enterprise” och enligt Vonages tidigare vd, numera chef för Ericssons Global communications platform, kommer verksamheten att visa ”substantiell tillväxt på 3, 5, 7 års sikt”. Enligt Vonage väntas bolagets totala adresserbara marknad, TAM, för molnkommunikationstjänster växa i en årlig genomsnittlig takt på 16 procent, från 41 miljarder dollar 2021 till 73 miljarder dollar 2025.