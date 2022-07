Fem saker att ha koll på inför börsöppningen

Europabörserna ser ut att fortsätta nedåt under torsdagen. Den Volvo Cars-delägda elbilstillverkaren Polestar rusade i New York under onsdagen och den svenska biltillverkarens systerbolag Geely Automobile har under morgonen gjort detsamma i Hongkong. Här är fem saker du ska ha koll på innan börsen öppnar.