Fem nyheter du måste ha koll på innan börsen öppnar

• Klockan 9.30 presenterar SCB Sveriges BNP för det tredje kvartalet, och förväntningarna är att tillväxten har växlat upp något. Enligt Infront Datas prognosenkät väntas BNP ha ökat 0,2 procent under tredje kvartalet jämfört med närmast föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 väntas BNP ha ökat med 1,7 procent. Som en extra krydda finns den reviderade arbetsmarknadsstatistiken, som SCB tvingades räkna om efter en räknemiss.

• Vitvarujätten Electrolux har under november månad tappat 5,5 procent, jämfört med OMXS30 som avancerat 1 procent. Men bolaget kan räkna med extra bränsle under fredagen med tanke på att Handelsbanken under morgonen höjt rekommendationen för aktien till köp från tidigare behåll. Riktkursen sätts till 280 kronor jämfört med tidigare 270 kronor. Electrolux B-aktie stängde torsdagshandeln på 242 kronor.

• Gruvbolaget Lucara Diamond släppte på fredagen en prognos över utsikterna inför nästa år. Bolaget som, utvinner rådiamanter vid Karowegruvan i Botswana, räknar med intäkter om 180-210 miljoner dollar under helåret 2020. Därmed räknar bolaget med högre intäkter jämfört med i år, där Lucaras senast uppdaterade prognos för intäkterna 2019 lyder på 170-180 miljoner dollar.