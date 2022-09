Fed-topp vill ha säkrare och rättvisare finansiellt system

När onsdagens handel summerades var breda S&P 500 upp 1,8 procent medan Dow Jones klättrade 1,4 procent och Nasdaq 2,1 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen har fallit tillbaka nästan 8 punkter till omkring 3,27 procent efter tisdagens rejäla uppställ.

”Aktier återhämtar sig när säljtrycket på den globala obligationsmarknaden tar en paus”, skriver Edward Moya, senior marknadsanalytiker på Oanda, i ett marknadsbrev enligt Bloomberg.

Bland enskilda bolag steg streamingbolaget Netflix 4,8 procent. Wall Street Journal rapporterade på onsdagen, med hänvisning till källor, att bolaget letar efter kostnadsbesparingar genom hela koncernen.

Oljepriset faller kraftigt på onsdagen och befinner sig nu på den lägsta nivån sedan början av året. Enligt Bloomberg uppstod även ett så kallat ”dödskors” i WTI-oljan, det vill säga en teknisk signal när 50 dagars glidande medelvärde faller under 200 dagars glidande medelvärde, för första gången sedan 2020, vilket Di tidigare rapporterat om.

Fallet kommer i spåren av en tilltagande oro för en recession i Europa och vikande efterfrågan från Kina på grund av de fortsatta covid-nedstängingarna.

”Rädslan för en efterfrågehämmande recession i västvärlden är närmare att bli verklighet när stigande inflation och räntor hämmar konsumtionen”, säger Stephen Brennock på PVM till Financial Times.

Oljejätten Chevron backade 1,3 procent medan Exxon Mobil sjönk 0,9 procent och Occidental Petroleum 2,2 procent.

Den kinesiska elbilstillverkaren Nio redovisade en förlust på 409,8 miljoner dollar under det andra kvartalet 2022 medan omsättningen landade på 1,54 miljarder dollar. Den justerade förlusten per aktie uppgick till 0,20 dollar vilket var en försämring från 0,03 dollar under samma period 2021. Aktien steg 2,2 procent.

Analysfirman Wolfe har enligt CNBC höjt sin rekommendation för Pinterest till outperform från peer perform med riktkursen 28 dollar. Aktien lyfte 6,2 procent till 23,47 dollar.

Credit Suisse har inlett bevakning av elbilsladdstationsbolaget Chargepoint med rekommendationen köp och riktkursen 22 dollar per aktie. I analys skriver Credit Suisse enligt CNBC att marknaden för laddstationer för elbilar kommer få ett lyft av den så kallade Inflation Reduction Act. Aktien rusade 9 procent till 16,07 dollar.

Bland övriga bolag steg elbilstillverkaren Tesla 3,4 procent medan Apple, som presenterat flera nya produkter på onsdagen, lyfte 0,9 procent.