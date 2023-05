Fed: Liten förändring i den ekonomiska aktiviteten

Innehåll från Wihlborgs fastigheter Annons

Flera studier har visat att en väl anpassad kontorsmiljö kan leda till ökad produktivitet och välmående hos medarbetare. Fastighetsbolaget Wihlborgs har hjälpt många företag i Öresundsregionen att skapa den här typen av arbetsplats. Tove Gleisner, HR-chef, delar med sig av framgångsfaktorer för arbetsgivare.

Tips 1: Arbetsplatsen ska fungera för olika syften

– Utgå från vilka ni är. Att börja med frågan ”vilka är vi och vad vill vi främja?” kan vara en bra start, som leder till att arbetsplatsen får lov att innehålla de miljöer som krävs, säger Tove Gleisner och fortsätter:

– Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsplatsen fungerar för flera syften. Vi ska forma mötesplatser där idéer och nya innovationer kan skapas, men även platser där vi kan få jobbet gjort i lugn och ro.

Tips 2: Bygg kontor med välmåendet i fokus

Välmående och hälsa har stått högt upp på agendan vid utformningen av Wihlborgs nya huvudkontor, som fastighetsbolaget flyttar till under maj 2023. I det planeringsarbetet har Wihlborgs vägt in den samlade kunskapen från sina egna och kunders erfarenheter, certifieringskrav och flera arbetsplatsstudier. De har också hämtat in synpunkter från alla medarbetare.

– Använd den samlade kunskap som finns, både internt och externt. Då kan ni plocka russinen ur kakan för att hitta just er bästa miljö, säger Tove Gleisner.

Tips 3: ”Tänk på helheten”

Hennes tredje tips är att säkerställa att kontoret är en plats där medarbetarna känner sig välkomna och trygga. För vissa passar fasta platser i ett kontorslandskap bäst. För andra företag kan det aktivitetsbaserade kontoret med fri placering vara en bättre lösning, menar Tove Gleisner.

– Jag tror inte att det finns några rätt eller fel här. Det viktiga är att man tänker på helheten, samlar in kunskap och ser till att alla anställda känner sig hemmahörande på arbetsplatsen. Det främjar välmåendet såväl hos bolaget som hos människorna, fastslår hon.

Om Wihlborgs

Wihlborgs är ett börsnoterat fastighetsbolag som erbjuder kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen. Wihlborgs finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Bolaget är marknadsledande i de tre svenska städerna.