Fed lämnar styrräntan oförändrad – men höjningen närmar sig

Data science spelar en avgörande roll i förverkligandet av AI – men samtidigt råder en skriande brist på data scientists.

Företaget DataRobot kan möjliggöra för Citizen data scientists – personer som kanske inte kan skriva kod men som förstår sin data och problemet att lösa – att bygga och produktionssätta egna AI-modeller, samtidigt som befintliga data scientists kan leverera 3 x mer output.

– Hos en kund fick en medarbetare i produktionslinjen och som aldrig programmerat utbildning under fyra dagar i vår plattform. Därefter kunde hon på egen hand under följande två veckor testa, skapa och produktionssätta en AI-modell som sparar minst 9 miljoner årligen i endast detta use case, säger Oskar Eriksson, Customer Facing Data Scientist på DataRobot.