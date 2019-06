Fed-besked lyfte Wall Street över nollstrecket

Beskedet att den amerikanska centralbanken, Fed, lämnar styrräntan oförändrad fick New York-börserna att klättra över nollstrecket och stänga på plus. Breda S&P 500 avslutar upp 0,3 procent, medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex avancerade 0,5 procent under onsdagens handelssession.