FC: Varmt och snöfritt väder bidrog till Castellums kvartalsresultat

Under det gångna kvartalet var det inte ett lika stort behov av snöröjning eller uppvärmning mot vad som kan vara fallet under slutet av ett år. Däremot var det under fjolårets första halvår lite kallare än vad som kan vara fallet, medan den varma sommaren drog upp kostnaderna för nedkylning.

Bolagets kostnader för drift och underhåll var 264 miljoner i det gångna kvartalet (271) samt 920 miljoner kronor under helåret (893). Med stöd av lägre genomsnittlig räntenivå förbättrades räntenettot för både kvartal och helår.

Castellums förvaltningsresultat ökade med 28 procent i det fjärde kvartalet samt med 17 procent under helåret 2018.