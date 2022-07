Fastpartners redovisar i sin rapport hyresintäkter som uppgick till 981,2 miljoner kronor under perioden januari-juni. Det är en ökning med 6,4 procent jämfört med motsvarande period i fjol då hyresintäkterna landade på 922,3 Mkr. Under det andra kvartalet skrevs hyresintäkterna till 492,4 Mkr jämfört med 459,6 Mkr under samma kvartal i fjol.