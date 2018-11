Fartygskrock utanför Bergen stoppar produktion vid Lundin-fältet Edvard Grieg

Majoriteten av Lundin Petroleums oljeproduktion kommer från Edvard Grieg. Bolaget beskriver fältet som en nyckeltillgång. Under det tredje kvartalet producerade Lundin Petroleum 78.200 fat olja per dag. Edvard Grieg-fältet stod för 61.600 fat per dag av den totala produktionen.

"Vi har stängt ner", säger Frøydis Eldevik, talesperson för Lundin, till Dagens Næringsliv.