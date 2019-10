Färgade solbågar är en av årets e-handelsraketer

I undersökningen ingår totalt 1.084 svenska e-butiker vars data samlats in via allabolag.se. Företag som hade lägre omsättning än 1 miljon kronor under 2017 har exkluderats i kartläggningen, enligt ett pressmeddelande.

I topp bland snabbväxarna återfinns Finspång-företaget fxswede som säljer varor via Amazon. Tvåa är solglasögonbolaget Chimi Eyewear.

41 procent av bolagen på topp 100-listan kommer från orter med färre än 50 000 invånare.