Familjen Lundin har köpt aktier i Filo Mining för 162 miljoner

En attraktiv arbetsgivare ger alla medarbetare tillgång till bra och snabblevererad mat och fika – oavsett om de befinner sig på kontoret eller någon annanstans. Wolt for Work är ett enkelt sätt att beställa och administrera alla inköp till måndagsmötet, teamlunchen, fredagsfikan eller påfyllningen av kaffe, läsk, godis, mejerivaror men även blommor till receptionen och catering till eventet.

Vissa jobbar hemifrån, en del ute på stan, andra på kontoret. Många sköter arbetsuppgifterna under kvällar och helger. Ibland blir det stressigt på väg mellan olika möten – hinner man med att äta lunch då?

Det säger sig självt att ”personalmatsalen” är så gott som död i vår tids arbetsliv – men hur ser en bra arbetsgivare idag till att alla medarbetare får tillgång till näringsriktig och snabbt levererad mat och fika?

Medarbetarna ställer höga krav på flexibilitet

Allt fler använder Wolt for Work, en smart service för företag som vill ha bra mat och annat levererat till kontoret eller där medarbetarna befinner sig. En tjänst som ger full synlighet och kontroll över alla beställningar, på en och samma plats, så att administreringen av företagens inköpskostnader blir snabbare och enklare.

När vi bestämde oss för att göra det möjligt för arbetsgivare att använda Wolt som en tjänst valde vi att utgå från företagens behov. I dagens situation – där konkurrensen är stenhård och medarbetare har höga krav på flexibilitet, snabbhet och att kunna jobba från olika platser – kan ett smart erbjudande när det gäller mat, kontorsmaterial, hygienartiklar och annat verkligen göra skillnad, säger Malin Torstensson, Head of Partnerships & Corporate i Sverige och ansvarig för Wolt for Work i Sverige.

Via Wolt for Work beställer företaget enkelt lunchmaten, men även fruktkorgen, fika, snacks och smårätter till after work och konferenser. Kunderna kan även fylla på med matvaror i kylskåpet eller hygienartiklar på toaletten.

I vår plattform finns allt från restauranger och bagerier till matvarubutiker och retail. Företagets office manager får en dedikerad account manager från Wolt for Work som är tillgänglig för support även på kvällar och helger, fortsätter Malin Torstensson.

Bjud alla eventdeltagare på mat och fika med några få klick

Med Wolts verktyg kopplar en office manager lätt alla företagets e-postadresser till kontot – alternativt väljer var, när och vilka som ska ha tillgång till tjänsten.

– Du applicerar lätt olika grupper och policies. Tjänsten är väldigt uppskattad av alla som jobbar sent, reser i tjänsten eller ofta har lunchmöten. Ansvariga på företaget sparar tid och energi vid möten eller konferenser genom att använda vår förbeställning eller ”beställa tillsammans”-funktion. Vid digitala events kan man skicka en inbjudan till alla eventdeltagare med några få klick. På så sätt hanterar man enkelt inbjudningarna och blir endast fakturerad för det som har beställts, fortsätter Malin Torstensson.

”Bra mat kan locka fler att komma in och jobba på kontoret”

En av de viktigaste fördelarna med att kunna erbjuda medarbetarna Wolt for Work är att bli sedd som en attraktiv arbetsgivare.

Det är viktigt att upplevas som en bra arbetsgivare som har personalens nöjdhet i fokus. Bra mat ger mer produktiva medarbetare och vårt utbud kan även locka fler att komma in till kontoret, säger Malin.

Kunderna gillar att Wolt for Work är så enkelt att använda.

I takt med att Adyen växer är det viktigt för oss att bevara teamets sammanhållning. Ett effektivt sätt att göra det på är att regelbundet äta lunch tillsammans. Där har Wolt for Work varit en självklar partner för oss eftersom vi helt vill fokusera på teambuilding och inte på onödig administration under dessa tillfällen, säger Tobias Lindh, VD för Adyen Norden & Baltikum.

Om Wolt:

Wolt är en av Sveriges främsta handelsplattformar som gör det enkelt att upptäcka och få den godaste maten samt de bästa produkterna levererade från lokala restauranger och butiker. Bolaget grundades i Finland 2014 och gick samman med det amerikanska bolaget DoorDash 2022. Wolt finns idag representerat i 25 länder.

Läs mer om Wolt for Work här!