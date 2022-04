Fagerhult ökade vinsten

Innehåll från Pulpaper 2022 Annons

PulPaper-mässan i Helsingfors har arrangerats sedan 1980-talet och hålls traditionellt var tredje eller fjärde år. Senast ordnades mässan år 2018. Tanken var att den skulle ordnas våren 2021 men på grund av pandemin ordnades då istället det virtuella eventet PulPaper pre-event och den egentliga mässan flyttades fram med ett drygt år till den 7-9 juni 2022.

Över 250 företag är representerade på årets mässa och de kommer från ett 30-tal länder, inklusive från Asien och Sydamerika. Senast stod mässan värd för cirka 9000 besökare från cirka 50 olika länder.

Antti Lindqvist, verkställande direktör för branschorganisationen Träförädlingsingenjörerna, ser med iver fram emot den kommande mässan.

– Det är inte längre bara papper, kartong eller massa och deras leverantörer som är med på mässan. Numera ser vi också många små företag och startups som producerar och utvecklar helt nya produkter, säger han.

Nya tekniska innovationer från trä

Cellulosa har en mycket bred teknisk användning och kan nyttjas till en rad produkter som till exempel plast, vulkanfiber, konsistensgivare, lim och färg. Lignin är ett annat ämne som finns i trä och som blir allt mer intressant inom forskning och utveckling. Nya produkter och möjligheter inom dessa områden kommer att visas upp.

Ett bra exempel är projektet Uusi Puu, eller New Wood, som samlar ett 20-tal finska företag och organisationer inom skogsnäringen. Tillsammans arbetar de för att öka medvetenheten om den träbaserade bioekonomin, lyfta fram nya och befintliga produkter och lösningar, utforska deras inverkan på samhället och utvärdera sektorns tillväxtpotential.

– Fokuset är att beslutsfattare och många andra ska veta att det i dag finns stora möjligheter inom det här området. Det kommer att vara väldigt synligt på mässan, säger Antti Lindqvist.

Mångsidigt program under PulPaper

Förutom utställningen kommer det att ordnas ett mycket mångsidigt program under mässan. Green Business Economy Summit har fokus på företagsledning och viktiga intressenter medan PulPaper Conference fokuserar på sex aktuella teman; IT and Automation, Environment and Sustainability, Safety and Risk Management, New Textile Products, Efficiency och Packaging Solutions.

En del av evenemanget är också tillägnat startup-företag och unga.

– Det kommer att anordnas en startup-tävling med ett första pris på 5000 Euro och det finns också goda möjligheter för unga och studerande för att de ska få bekanta sig med den här industrin, säger Marcus Bergström.

Under mässan finns även möjlighet för studiebesök, där två exkursioner kommer att göras till två intressanta anläggningar inom skogsindustrin; VTT Bioruukki Pilot Centre samt UPM Kymi.

Det kommer också ordnas en stor fest, PulPaper Party, för deltagarna.

– PulPaper 2022 är något som vi sett fram emot och väntat på. Det här är en traditionell mötesplats för många i världen inom skogsnäringen. För alla i branschen är det ett riktigt bra evenemang som man ska vara med på, avslutar Antti Lindqvist.

Läs mer på: www.pulpaper.fi