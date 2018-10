Facebooks vinst bättre än väntat – men intäkterna lägre än prognoserna

Sociala medier-jättens vinst per aktie landade på 1,76 dollar per aktie och intäkterna kom in på 13,7 miljarder dollar.

Enligt nyhetsbyrån Bloombergs konsensus väntades bolaget rapportera en vinst per aktie om 1,47 dollar och intäkter på 13,8 miljarder dollar.

Antalet aktiva användare per månad i kvartalet landade på 2,27 miljarder och väntades uppgå till 2,28 miljarder, enligt Bloomberg. Dagligt aktiva användare var 1,49 miljarder, där väntat var 1,50 miljarder.