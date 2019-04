Fabeges lyfter hyresintäkterna: ”Inga tecken på avmattning”

På fredagen var det dags för Fabege att presentera sina siffror för det första kvartalet 2019. Hyresintäkterna landade på 718 Mkr vilket kan jämföras med 614 Mkr under samma kvartal 2018.

”Fabege har alla möjligheter att fortsätta sin värdeskapande framgångsrika utveckling. Stockholm står starkt och växer, vilket ger goda förutsättningar för Fabeges fortsatta tillväxt”, skriver Christian Hermelin, vd för Fabege, i rapporten.

Fabeges nettouthyrning under kvartalet uppgick till minus 107 Mkr vilket kan jämföras med plus 9 Mkr under samma period i fjol.