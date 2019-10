Ework flaggar för svagare marknad – aktien rasar

Av rapporten framgår det även att Ework inte kommer nå sitt mål gällande vinst per aktie för 2019. Under årets första nio månader uppgick bolagets vinst per aktie 3,11 kronor vilket var en ökning på 9,1 procent jämfört med de 2,85 kronor bolaget redovisade under de första nio månaderna 2018.