Europaräntan sjönk under händelserik dag

Commerzbank skrev i en analys under tisdagen att ECB troligtvis kommer sänka styrräntan redan vid nästa policymöte, den 25 juli.

Donald Trump twittrade att Mario Draghi just annonserat att mer stimulanser kan komma" gör det "orättvist lättare för dem att konkurrera med USA"

Euron tappade hastigt under ECB-chefens tal och nådde som lägst 1:1181 mot dollarn.

Kronan tappade 4 öre mot dollarn till 9:52 och stärktes netto 1 öre mot euron 10:65, även om förstärkningen var betydligt större i samband med Mario Draghis tal under förmiddagen.

Likt övriga Europa var svenska räntor kraftigt ned på tisdagen. Tioåringen tappade 8 punkter och nådde därmed under nollan och -0,03 för första gången.

Effekterna av en lång högkonjunktur, köpstarka hushåll samt en stabil och god försäljning uppväger de negativa effekterna av en svag valuta och ökade inköpskostnader.

Företagen rapporterade vidare att de generellt är försiktiga med att ändra sina priser då det finns en risk att konkurrenterna inte följer efter. Ingångna avtal och kunders förväntningar om att priserna ska vara oförändrade bidrar också till trögrörliga priser.

Yenen som hade stärkts under dagen tappade under eftermiddagen sedan Donald Trump, återigen via Twitter, meddelat att mötet med Kinas president Xi Jinping vid G20-mötet i Japan kommer äga rum.