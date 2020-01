Europabörserna utvecklades i olika riktningar på måndagen

I London stärktes FTSE 100-indexet med 0,4 procent. Pundet försvagades under måndagen till följd av stigande förväntningar om att Bank of England kan komma att sänka styrräntan. Gertjan Vlieghe, ledamot i centralbankens penningpolitiska kommitté, uppgav i en intervju med Financial Times att en sänkning förefaller vara motiverad om inte ekonomisk statistik börjar visa en förbättring.

Bland aktier stärktes försvarskoncernen BAE Systems med 3,6 procent efter att Bank of America delat ut en köprekommendation.